В Харькове патрульные разыскали 6-летнего ребенка, которого бабушка потеряла в супермаркете

21 ноября 2020 г. 13:30
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В Харькове патрульные разыскали шестилетнего мальчика, который потерялся в одном из супермаркетов города.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 20 ноября днем к  полицейским обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала патрульным, что в супермаркете потеряла из виду шестилетнего внука и не может его найти.

Патрульные сразу просмотрели видео с камер наблюдения, на которых увидели, что ребенок самостоятельно вышел из помещения магазина.

Полицейские вместе с женщиной начали поиски мальчика.

Во время отработки прилeгающей к супермаркету тeрритории полицeйские обнаружили разыскиваемого беглеца.

За это время ничего страшного с ребенком не произошло, и в мeдицинской помощи он нe нуждался, отметили в полиции, призвав граждан внимательно следить за своими детьми и объяснить им, как нужно действовать в таких ситуациях.

 

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