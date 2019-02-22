В Харькове подорвали банкоматы "Привата" и "УкрСиббанка"

22 февраля 2019 г. 11:08
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Стало известно кому принадлежат банкоматы, которые неизвестные подорвали сегодня ночью в Харькове. 

Об этом сообщает традиционная суточная оперативная сводка Харьковской ОГА. 

Так, по данным оперативников, один из банкоматов расположен в помещении Областного госпиталя ветеранов войны на улице Врубеля и принадлежит "ПриватБанку". Второй поврежденный банкомат располагается на проспекте Победы, 55 и  принадлежит АО "УкрСиббанк".

Кроме того, во втором случае также  повреждена фасадная часть здания.

Напомним, что преступления произошли сегодня около 3 часов ночи. Правоохранители сейчас занимаются установлением личностей злоумышленников и их поисками. 

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