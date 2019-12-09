В Харькове полиция спасала медиков скорой помощи от пьяных пациентов

В Харькове пьяные пациенты устроили скандал с прибывшими на вызов медиками скорой помощи.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 8 декабря в 23:09 в службу «103» поступил вызов по поводу нахождения человека «без сознания».
После оказания медицинской помощи бригаду медиков с угрозами задержали в квартире.
Была сразу нажата тревожная кнопка.
На помощь медикам за 1 минуту прибыл экипаж полиции.
«Бригаду освободили, но через 30 минут вызов поступил снова. На этот раз бригада отправилась вместе с полицией. Но по адресу в медицинской помощи не нуждались», - сказано в сообщении.