В Харькове полиция спасала медиков скорой помощи от пьяных пациентов

09 декабря 2019 г. 10:22
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В Харькове пьяные пациенты устроили скандал с прибывшими на вызов медиками скорой помощи.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 8 декабря в 23:09 в службу «103» поступил вызов по поводу нахождения человека «без сознания».

После оказания медицинской помощи бригаду медиков с угрозами задержали в квартире.

Была сразу нажата тревожная кнопка.

На помощь медикам за 1 минуту прибыл экипаж полиции.

«Бригаду освободили, но через 30 минут вызов поступил снова. На этот раз бригада отправилась вместе с полицией. Но по адресу в медицинской помощи не нуждались», - сказано в сообщении.

 

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