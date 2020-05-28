В Харькове поймали на взятке в 4 тысячи долларов судью - НАБУ

Детективы НАБУ поймали с поличным судью одного из судов города Харькова. Служитель Фемиды получила несколько тысяч долларов за вынесение постановления которое должно было вернуть обвиняемому в уголовном производстве более 30 000 долларов.

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

Досудовим розслідуванням було встановлено що під час розгляду одного з кримінальних проваджень суддя висловив стороні захисту пропозицію про надання неправомірної вигоди за те щоб повернути кошти, які були арештовані у ході досудового розслідування у сумі 30 тисяч доларів США. За ці дії суддя вимагав 4 тисячі доларів США. Після отримання неправомірної вигоди у вказаній сумі суддя виніс відповідну ухвалу про повернення обвинуваченому цих коштів.

Расследованием детективы Национального антикоррупционного бюро занимались с января текущего года. Судье, по словам директора Харьковского территориального управления НАБУ Юрия Кравченко, уже сообщено о подозрении - квалификация часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — это получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом. Но вот с тем, чтобы отстранить судью от должности процедура сложнее.

Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ

Які подальші дії вже буде вирішувати прокурор САП, який буде здійснює процесуальне керівництво в цьому, буде звернення до ВРП стосовно відсторонення чи обрання запобіжного заходу - це вирішує процесуальний керівник. Притягнення до кримінальної відповідальності судді має свої особливості і це рішення приймає лише вища Рада правосуддя.

По неподтвержденной информации судья, которую разоблачили на взятке работает в Дзержинском суде. Если ее вину докажут ей грозит провести в тюрьме от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.