В Харькове прорвало трубу на распределительной станции. Затопило шестнадцатиэтажку

Накануне эту 16-этажку, по улице Балакирева, в буквальном смысле затопило. Тут, на местной распределительной, станции прорвало трубу с горячей водой. На протяжении двух дней вода лилась вдоль дворов, покрывая их паром, прямо в подвал этого дома, рассказывают местные жители.

Денис Княжев, местный житель

Такое ощущение, что живем, как бы, в прифронтовой зоне. Потому что постоянные прорывы вокруг, постоянные реки. То есть, не проходит, буквально, нескольких дней чтобы где-либо не прорвало либо горячую воду, либо холодную.

Когда и в этот раз прорвало трубу, - обратились в аварийную службу. По телефону им сказали, что заявление зарегистрировано, посоветовали ждать помощи от специалистов коммунального предприятия. Однако увидели их во дворе только после полудня следующего дня. И рано обрадовались. Ремонтники только перекрыли воду и уехали. В общем, из-за частых аварий на распределительной станции, жители страдают не только от бассейна в подвале, говорит Анатолий Артеменко.

Анатолий Артеменко, местный житель

Вообще то говоря – тепловые сети в ужасном состоянии. У нас с июня месяца нет горячей воды в доме. Нет. И сколько обращений было и на городские власти, и в тепловые сети. Никаких изменений не произошло, все так же. С отоплением проблемы. Все коммуникации по горячей воде, по отоплению – в ужасном состоянии.

Но еще больше возмущает то, что коммунальщики продолжают начислят полную стоимость за свои услуги, добавляет Анатолий. В то время как, из-за длительного отсутствия воды и отопления, жители вынуждены тратить в два раза больше на электроэнергию.

Нина Кулик, местная жительница

А греем воду. Электроплиты, ставим кастрюлю большую, греем, купаем детей. А что нам делать остается? Возможности нет бойлер поставить, потому что пенсия.

В общем, люди со своей проблемой несколько раз обращались в Департамент жилищного хозяйства и к городскому голове, но помощи так и не получили. С вопросом, о проблемном доме, новости АТН также обратились в мэрию. Однако там, пока что, сообщили только о том, что знают про саму аварию. А вот касаемо длительного отсутствия воды и отопления, пообещали ответить в ближайшее время.