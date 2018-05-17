В четырех бизнес-центрах Харькова ищут взрывчатку

17 мая 2018 г. 11:35
332 просмотра

17 мая около 9.30 в полицию поступила информация о  взрывчатке, заложенной в помещениях бизнес-центров на улице Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Правоохранители осматривают помещения.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Проверка продолжается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.