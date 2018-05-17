В четырех бизнес-центрах Харькова ищут взрывчатку

17 мая около 9.30 в полицию поступила информация о взрывчатке, заложенной в помещениях бизнес-центров на улице Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Правоохранители осматривают помещения.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Проверка продолжается.