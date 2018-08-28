В Харькове пять часов тушили пожар сухостоя на улице Биологической

28 августа 2018 г. 11:50
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27 августа в Харькове на ул. Биологической, 1 произошел пожар.

Как  сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там на открытом  пространстве горел сухостой, старые деревянные шпалы и деревья.

Общая площадь пожара составила 4 га.

В течение 5 часов с возгоранием боролись 4 пожарных расчета.

По информации пресс-службы спасателей, за последние сутки  в Харьковской области произошло 49 пожаров, связанных с горением сухой травы, мусора и камыша в природных экосистемах и на свалках.

Суммарная площадь горения составила более 7 га.

Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

 

Видео: 

Пожежа на вул. Біологічній, 1 у Харкові

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