В Харькове пять часов тушили пожар сухостоя на улице Биологической

27 августа в Харькове на ул. Биологической, 1 произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там на открытом пространстве горел сухостой, старые деревянные шпалы и деревья.

Общая площадь пожара составила 4 га.

В течение 5 часов с возгоранием боролись 4 пожарных расчета.

По информации пресс-службы спасателей, за последние сутки в Харьковской области произошло 49 пожаров, связанных с горением сухой травы, мусора и камыша в природных экосистемах и на свалках.

Суммарная площадь горения составила более 7 га.

Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.