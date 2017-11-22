В Харькове СБУ изъяла более килограмма кокаина

В Харькове правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группировки торговцев кокаином, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в состав группы входили жители разных регионов страны.

Злоумышленники организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки с одной из стран Европы, который сбывали в Украине оптовыми партиями. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта тяжелого наркотика.

Правоохранители задержали четырех участников группировки во время сбыта очередной крупной партии кокаина за восемьдесят пять тысяч долларов США.

Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более одного килограмма, портативные весы и травматическое оружие.

По информации спецслужбы, изъятая партия кокаина является рекордной для Харьковщины за последние пять лет, ее розничная стоимость по ценам "черного рынка" составляет более пяти миллионов гривен.

Следователями СБУ открыли уголовное производство по ст. 305 и ст. 307 УК Украины.

Задержанные арестованы.

Следственные действия продолжаются.