В Харькове школьница выбросилась из окна многоэтажки

Вчера, 2 сентября, в 19:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении возле дома № 73-Б на Салтовском шоссе в Харькове тела девушки, выпавшей с 14-го этажа многоэтажки.
Об этом АТН сообщил источник в полиции Харьковской области.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибшей оказалась девочка 2004 года рождения, которая училась в 9-ом классе харьковского лицея №4 и проживала вместе с матерью.
На месте происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку, в которой девочка попросила никого не винить в ее смерти.
Также с места происшествия правоохранители изъяли планшет и мобильный телефон погибшей.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что вечером девушка должна была вернуться домой, но сказала родителям, что немного погуляет.
Через некоторое время она выпала с балкона, расположенном на 14 этаже.
Девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.