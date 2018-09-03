В Харькове школьница выбросилась из окна многоэтажки

Вчера, 2 сентября, в 19:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении возле дома № 73-Б на Салтовском шоссе в Харькове тела девушки, выпавшей с 14-го этажа многоэтажки.

Об этом АТН сообщил источник в полиции Харьковской области.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибшей оказалась девочка 2004 года рождения, которая училась в 9-ом классе харьковского лицея №4 и проживала вместе с матерью.

На месте происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку, в которой девочка попросила никого не винить в ее смерти.

Также с места происшествия правоохранители изъяли планшет и мобильный телефон погибшей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что вечером девушка должна была вернуться домой, но сказала родителям, что немного погуляет.

Через некоторое время она выпала с балкона, расположенном на 14 этаже.

Девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.