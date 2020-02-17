В Харькове сын до смерти забил мать деревянной палкой

17 февраля 2020 г. 17:28
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Информация об обнаружении жительницы одной из квартир жилого дома по проспекту Победы без признаков жизни с многочисленными повреждениями поступила в Шевченковский отдел полиции сегодня, 17 февраля, около 11:00.
 
В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские в течение нескольких часов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный сын погибшей. Работники полиции установили, что злоумышленник до смерти забил 61-летнюю мать деревянной палкой.
 
Вещественные доказательства изъяты. По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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