В Харькове сын до смерти забил мать деревянной палкой

Информация об обнаружении жительницы одной из квартир жилого дома по проспекту Победы без признаков жизни с многочисленными повреждениями поступила в Шевченковский отдел полиции сегодня, 17 февраля, около 11:00.

В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские в течение нескольких часов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный сын погибшей. Работники полиции установили, что злоумышленник до смерти забил 61-летнюю мать деревянной палкой.

Вещественные доказательства изъяты. По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.