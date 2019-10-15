 

В Харькове во время несения службы скончался солдат Нацгвардии Украины

15 октября 2019 г. 18:20
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В Харькове незадолго до окончания срока службы скончался 21-летний солдат Национальной гвардии Украины.

Как сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления НГУ, происшествие случилось 11 октября. После проведения развода на службу по охране общественного порядка во время матча "Украина - Литва" при посадке в автомобиль солдат внезапно потерял сознание.

Сотрудники медчасти пытались реанимировать парня, однако реанимационные мероприятия положительного результата не дали,  и через 5 минут после прибытия скорой помощи врачи констатировали клиническую смерть солдата.

Тело умершего парня сейчас находится в морге, обстоятельства его смерти устанавливаются.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство) с пометкой «естественная смерть». Экспертиза по установлению причин смерти военнослужащего еще не готова, следствие ведет Киевский отдел полиции.

 

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