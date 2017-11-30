В Харькове во время пожара в доме мужчина спас ребенка из огня

30 ноября 2017 г. 16:36
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Сегодня в 12:35 в домовладении на ул. Беломорской, 28 в Харькове произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

О пожаре  спасателям  сообщил случайный свидетель, который заметил дым. Возле дома он увидел 2-х мальчиков, 2014 и 2015 годов рождения, которые рассказали, что внутри дома осталась их сестренка.

Родителей детей дома не было.

Мужчина сразу бросился на спасение девочки. Войдя в задымленный дом, он нашел в одной из комнат девочку 2016 года. Малышка получила многочисленные ожоги. Ребенка госпитализировали каретой скорой в ожоговый центр Харькова.

Мальчики, которые надышались ядовитым дымом, также были госпитализированы в больницу.

На момент прибытия спасателей в одной из половин дома огнем были охвачены домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Спасатели локализовали огонь в 13:15, в 13:45 - ликвидировали.

Причина возникновения пожара выясняется.

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