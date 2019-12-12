В Харькове задержали иностранца за покушение на убийство

В Харькове полицейские задержали иностранца за совершение покушения на убийство

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 ноября в полицию поступило сообщение о том, что бригада скорой медицинской помощи доставила в хирургическое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи 29-летнего мужчину с колото-резаными ранами.

Полицейские установили, что между потерпевшим и незнакомым мужчиной возник конфликт на улице возле магазина. В результате неизвестный достал нож, нанес телесные повреждения потерпевшему и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, студент одного из вузов города Харькова.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Также правоохранители уведомили о происшествии посольство Израиля в Украине и консульство Израиля в Харькове.

В настоящее время парень находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.