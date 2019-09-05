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05 сентября 2019 г. 11:11
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В харьковском метро ограбили пассажира.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 сентября в 00-30 на станцию ​​метро «Южный вокзал» заходил 60-летний харьковчанин. У турникета к нему обратился мужчина, который попросил добавить ему 2 гривны для оплаты проезда. 

Тот решил помочь мужчине и вытащил из кармана деньги. Злоумышленник увидел у него в руках пачку купюр, неожиданно выхватил их из рук пассажира и бросился наутек.

В это время на станции дежурил наряд полиции. Правоохранители увидели мужчину, который пытается сбежать с места преступления, догнали его и задержали. Злоумышленником оказался 30-летний харьковчанин. 

Вещественные доказательства изъяты.

Как выяснилось, злоумышленник ранее был неоднократно судим за совершение грабежей и краж.

Информация о преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

 

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