В харьковском метро приезжий едва не убил парня

09 декабря 2019 г. 15:00
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Правоохранители задержали 47-летнего жителя Луганской области, который едва не убил харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 8 декабря около 20:00 в переходе станции метро «Южный вокзал» между двумя мужчинами возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник ударил 19-летнего юношу ножом в грудь. 

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, а злоумышленника задержали через несколько минут.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. 

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 

 

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