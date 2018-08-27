В Харьковском районе мужчина ударил знакомого топором

27 августа 2018 г. 10:25
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23 августа в полицию поступила информация от медперсонала Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи о том, что из Люботина к ним доставили в бессознательном состоянии 40- летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой и переломами костей основания черепа. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 37-летнего жителя Люботина. Со слов задержанного полицейские выяснили, что в тот день он вернулся домой и увидел у себя в доме своего знакомого, который произвел беспорядок в его доме. 

На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин схватил топор и ударил своего гостя по голове.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

 

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