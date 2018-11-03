В Харьковском районе пропавшую накануне 15-летнюю девочку нашли мертвой

03 ноября 2018 г. 12:54
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2 ноября в 20:29 в полицию от 42-летней жительницы поселка Бабаи поступило заявление об исчезновении ее дочери.

Женщина сообщала, что дочь утром уехала на учебу в колледж в Харькове и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело девочки в лесополосе поселка Покотиловка.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские продолжают осмотр места происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

 

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