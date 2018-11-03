В Харьковском районе пропавшую накануне 15-летнюю девочку нашли мертвой

2 ноября в 20:29 в полицию от 42-летней жительницы поселка Бабаи поступило заявление об исчезновении ее дочери.
Женщина сообщала, что дочь утром уехала на учебу в колледж в Харькове и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Во время розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело девочки в лесополосе поселка Покотиловка.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские продолжают осмотр места происшествия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.