В харьковском супермаркете из-под пола забил "фонтан" и произошел потоп (видео)

31 мая 2020 г. 17:45
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В харьковском супермаркете «Караван» сегодня днем произошел потоп: из-под плитки на полу внезапно начал бить фонтан.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Также было опубликовано соотвествующее видео с места происшествия.

Льющаяся вода стала быстро затапливать пол, было залито несколько десятков квадратных метров.

Посетителей и работников ТРЦ предупредили о происшествии сигналами пожарной тревоги и эвакуировали.

Вскоре прорыв ликвидировали, и технические работники приступили к уборке последствий потопа.

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