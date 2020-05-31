В харьковском супермаркете из-под пола забил "фонтан" и произошел потоп (видео)

В харьковском супермаркете «Караван» сегодня днем произошел потоп: из-под плитки на полу внезапно начал бить фонтан.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Также было опубликовано соотвествующее видео с места происшествия.

Льющаяся вода стала быстро затапливать пол, было залито несколько десятков квадратных метров.

Посетителей и работников ТРЦ предупредили о происшествии сигналами пожарной тревоги и эвакуировали.

Вскоре прорыв ликвидировали, и технические работники приступили к уборке последствий потопа.