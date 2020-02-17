В харьковском ТЦ нашли взрывчатку

17 февраля 2020 г. 11:02
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Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской обоасти, сообщение об этом поступило 17 февраля около 1:05.
 
На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено. Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

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