В харьковском ТЦ нашли взрывчатку

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской обоасти, сообщение об этом поступило 17 февраля около 1:05.

На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено. Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.