В Харьковской области горел дом: пострадал мужчина

В Первомайском районе во время пожара в доме пострадал 56-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ржавчик, на ул. Королева, поступила спасателям 13 декабря в 17:20.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи на площади около 2 кв.м.

Во время пожара пострадал 56-летний хозяин дома. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшего с ожогами ноги 2-й степени и отравлением угарным газом госпитализировали в районную больницу.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия подразделения ГСЧС.

Причину возникновения пожара устанавливают.