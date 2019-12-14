В Харьковской области горел дом: пострадал мужчина

14 декабря 2019 г. 9:53
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В Первомайском районе во время пожара в доме пострадал 56-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ржавчик, на ул. Королева, поступила спасателям 13 декабря в 17:20.

На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи на площади около 2 кв.м.

Во время пожара пострадал 56-летний хозяин дома. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшего с ожогами ноги 2-й степени и отравлением угарным газом госпитализировали в районную больницу.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия подразделения ГСЧС.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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