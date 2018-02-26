В Харьковской области мужчина обморозил себе руки и ноги

26 февраля 2018 г. 16:41
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24 февраля в полицию поступило сообщение из Изюмской больницы о том, что в приемное отделение доставили жителя поселка Долгенькое с обморожением конечностей ног и рук.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным врачей, пострадавший получил обморожение III степени.

Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики решают вопрос об ампутации ноги и руки пострадавшему.

Как выяснилось, 23 февраля 40-летний мужчина находился у своих родственников в другом селе. После употребления спиртного мужчина решил пешком пойти домой.

Как долго мужчина шел, он не помнит. Очнулся мужчина под утро с ощущением боли в  руках и ногах.

Пострадавший пришел в деревню, где его увидели односельчане и вызвали скорую помощь.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Изюмского отдела полиции.

 

 

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