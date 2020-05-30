В Харьковской области обнаружили склад контрабандных сигарет, стоимостью 1,2 млн грн

30 мая 2020 г. 16:58
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В селе Гатище Волчанского района харьковские пограничники обнаружили подпольный склад с российскими сигаретами. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.

Сначала правоохранители выявили факт незаконной деятельности на границе. Во время розыска лиц, причастных к нелегальной переправке товаров из России, пограничники выяснили, где хранится контрабанда и провели обыски в гаражах в Гатище.

Там обнаружили около 30 тысяч пачек сигарет российского производства. Общая стоимость табачных изделий составляет около 1,2 миллиона гривен. Изъятый товар доставили в пограничное подразделение до решения суда об аресте имущества.

Следователи открыли уголовное производство по статьям 190 ("мошенничество") и 204 ("незаконное изготовление и хранение подакцизных изделий") УК Украины.

 

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