В Харьковской области обнаружили склад контрабандных сигарет, стоимостью 1,2 млн грн

В селе Гатище Волчанского района харьковские пограничники обнаружили подпольный склад с российскими сигаретами. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.

Сначала правоохранители выявили факт незаконной деятельности на границе. Во время розыска лиц, причастных к нелегальной переправке товаров из России, пограничники выяснили, где хранится контрабанда и провели обыски в гаражах в Гатище.

Там обнаружили около 30 тысяч пачек сигарет российского производства. Общая стоимость табачных изделий составляет около 1,2 миллиона гривен. Изъятый товар доставили в пограничное подразделение до решения суда об аресте имущества.

Следователи открыли уголовное производство по статьям 190 ("мошенничество") и 204 ("незаконное изготовление и хранение подакцизных изделий") УК Украины.