В Харьковской области произошел взрыв в домовладении у фермера

19 февраля 2019 г. 17:48
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Во дворе дома жителя Харьковской области произошел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 февраля в 8:30 в полицию позвонил 43-летний директор фермерского предприятия и  сообщил, что около 2 часов ночи неизвестные бросили во двор его домовладения в селе Черкасские Тишки неизвестный предмет, который взорвался.

Также заявитель добавил, что видел двух неизвестных мужчин, которые убегали с места происшествия.

В результате взрыва никто не пострадал.

Прибывшие правоохранители и эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

 

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