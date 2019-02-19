В Харьковской области произошел взрыв в домовладении у фермера

Во дворе дома жителя Харьковской области произошел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 февраля в 8:30 в полицию позвонил 43-летний директор фермерского предприятия и сообщил, что около 2 часов ночи неизвестные бросили во двор его домовладения в селе Черкасские Тишки неизвестный предмет, который взорвался.

Также заявитель добавил, что видел двух неизвестных мужчин, которые убегали с места происшествия.

В результате взрыва никто не пострадал.

Прибывшие правоохранители и эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.