В Харьковской области произошел взрыв в домовладении у фермера

Во дворе дома жителя Харьковской области произошел взрыв.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 февраля в 8:30 в полицию позвонил 43-летний директор фермерского предприятия и сообщил, что около 2 часов ночи неизвестные бросили во двор его домовладения в селе Черкасские Тишки неизвестный предмет, который взорвался.
Также заявитель добавил, что видел двух неизвестных мужчин, которые убегали с места происшествия.
В результате взрыва никто не пострадал.
Прибывшие правоохранители и эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства с места происшествия.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.