В Харьковской области пропала девушка

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшую Веронику Данильченко, 2003 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации полиции, утром 6 мая девушка вместе со своим братом поехали на электричке на обучение в Липковатовский аграрный колледж.

Девушка вышла на железнодорожной станции «Борки» Змиевского района и пошла в неизвестном направлении.

Сейчас ее местонахождение не известно.

Разыскиваемой на вид 16-17 лет.

Девушка ростом 155 см, имеет среднее телосложение, у нее круглое лицо и темные волосы средней длины, темные глаза.

Она была одета в зеленую кофту, темно синие джинсы, черные мокасины. При себе девушка имела небольшой рюкзак серого цвета с пайетками.

В полиции просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Змиевской отдел полиции, который находится в Змиеве, на ул. Донецкой, 26, или по телефонам: 102, (05747) 34993, а также другим удобным способом.