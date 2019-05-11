В Харьковской области пропала девушка

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавшую Веронику Данильченко, 2003 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По информации полиции, утром 6 мая девушка вместе со своим братом поехали на электричке на обучение в Липковатовский аграрный колледж.
Девушка вышла на железнодорожной станции «Борки» Змиевского района и пошла в неизвестном направлении.
Сейчас ее местонахождение не известно.
Разыскиваемой на вид 16-17 лет.
Девушка ростом 155 см, имеет среднее телосложение, у нее круглое лицо и темные волосы средней длины, темные глаза.
Она была одета в зеленую кофту, темно синие джинсы, черные мокасины. При себе девушка имела небольшой рюкзак серого цвета с пайетками.
В полиции просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Змиевской отдел полиции, который находится в Змиеве, на ул. Донецкой, 26, или по телефонам: 102, (05747) 34993, а также другим удобным способом.