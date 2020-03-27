В Харьковской области в вагоне поезда нашли гранатомет

На железнодорожной станции в Нововодолажском районе Харьковской области нашли гранатомет.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о находке в полицию 26 марта сообщил мужчина, который занимался разгрузкой вагона.

Как выяснилось, металлический предмет заявитель увидел на дне вагона во время его разгрузки.

По заключению специалистов, данным предметом оказался гранатомет «РПГ-22».

Вещественное доказательство правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.