В Харьковской области в вагоне поезда нашли гранатомет

27 марта 2020 г. 11:25
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На железнодорожной станции в Нововодолажском районе Харьковской области нашли гранатомет.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о находке в полицию 26 марта сообщил мужчина, который занимался разгрузкой вагона.

Как выяснилось, металлический предмет заявитель увидел на дне вагона во время его разгрузки.

По заключению специалистов, данным предметом оказался гранатомет «РПГ-22».

Вещественное доказательство правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

 

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