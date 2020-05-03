В Харьковской области выгорело почти 3 гектара растительности в природных экосистемах

За сутки, 2 мая, на территории Харьковщины случилось 14 пожаров сухостоя в природных экосистемах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как отмечается, огнем было уничтожено около 3 га сухой растительности.
Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях, по данным спасателей, является именно человеческий фактор.
Поэтому ГСЧС призывает население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.