В Харьковской области выгорело почти 3 гектара растительности в природных экосистемах

03 мая 2020 г. 16:36
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За сутки, 2 мая, на территории Харьковщины случилось 14 пожаров сухостоя в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, огнем было уничтожено около 3 га сухой растительности.

Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях, по данным спасателей,  является именно человеческий фактор.

Поэтому ГСЧС призывает население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
 

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