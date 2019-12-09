В Харьковской области застолье односельчан закончилось поножовщиной

09 декабря 2019 г. 15:32
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В Харьковской области полицейские задержали 36-летнего мужчину за нанесение тяжких телесных повреждений знакомому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 8 декабря в полицию поступило сообщение о доставлении в районную больницу 34-летнего жителя села Красный Кут с ножевым ранением живота. 

На месте происшествия полицейские установили, что еще утром в этот день пострадавший находился в гостях у знакомого односельчанина. Мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Через некоторое время между ними возник конфликт, в результате которого 36-летний злоумышленник схватил нож, который находился под рукой, и нанес им удар потерпевшему в живот.

Полицейские задержали злоумышленника. Как выяснилось, он безработный и ранее был судим за совершение кражи.

Что касается потерпевшего, то мужчину прооперировали, сейчас он находится на лечении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

 

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