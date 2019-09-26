 

В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы

26 сентября 2019 г. 16:40
Источник: РБК-Украина
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, землетрясение всколыхнуло отдаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты, в том числе правительственные и университетские здания.

Более 2 тыс. человек остались без домов и нуждаются в палатках, еде, питьевой воде, лекарствах и одеялах. Также из-за стихии в нескольких районах пропало электричество.

Согласно оценке Геологической службы США, землетрясение произошло в 37 км к северо-востоку от Амбона в провинции Малуку на глубине 29 км.
После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море.

 

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