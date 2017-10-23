В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

23 октября 2017 г. 16:17
Источник: Левый берег
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Грузовой поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов вблизи столицы канадской провинции Альберта город Эдмонтон.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, правоохранителям пришлось срочно эвакуировать жителей приблизительно 50 домов.

Из 12 перевернувшихся вагонов вытекло около 50 литров нефти. Впрочем, утечку удалось быстро остановить, и эвакуированным вскоре разрешили вернуться домой.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, которые чистят окружающую среду от нефти. По их словам, никакой опасности для человека вытекание нефти сейчас не составляет.

Причина инцидента пока неизвестна.

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