В Карпатах за сутки заблудились пять туристов

Пятерых заблудившихся туристов нашли в Карпатах за сутки, 13 февраля, горные спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным службы спасения, сразу две поисковые операции провели спасатели в районе долины Драгобрат на Раховщине.

Во время прохождения по туристическим маршрутам почти одновременно заблудились пятеро человек.

Так, первый вызов о помощи спасателям поступил в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска.

На поиски туристки были направлены четверо спасателей. Также с ними бок о бок шел один общественный спасатель.

В 17:00 спасателям поступило очередное сообщение о потере в этой же местности еще четырех туристов 1981, 1991,1994 и 1996 рождения, среди которых - трое киевлян и полтавчанка.

В 17:30 заблудившуюся женщину нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили во временное место жительства в урочище Драгобрат.

Основная группа спасателей продолжила поисковые работы и в 19:00 отыскала заблудших туристов. В медицинской помощи они не нуждались. Их также доставили в урочище Драгобрат.

Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности. Ведь такие походы могут стоить человеку жизни, отметили в ГСЧС.