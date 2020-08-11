В Киеве подожгли "Теслу", в которой снимался Зеленский

Около 3:00 11 августа в Киеве неизвестные подожгли автомобиль Tesla, припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе.

По информации киевской полиции, в результате поджога, кроме автомобиля Tesla, огнем были повреждены еще две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", которые "принадлежат местным жителям".

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.

Как сообщается, данный автомобиль Tesla принадлежит бывшему председателю Офиса президента Украины Андрею Богдану.

По словам собеседников «Обозревателя», машину Богдана подожгли. На крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет.

Электрический кроссовер Tesla Model X, экс-глава ОП Андрей Богдан купил еще в 2016 году. Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем в свое время ездил президент Владимир Зеленский - глава государства брал у Богдана электромобиль для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

Напомним, Богдан был назначен главой Администрации Президента 21 мая 2019, а 25 июня 2019 был переведен в Офис Президента.

После этого Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана. Ермак работал помощником Зеленского также с 21 мая 2019 года.