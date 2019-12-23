В Киевской области полицейский на дежурстве выстрелил себе в голову

На Киевщине полицейский пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области

Как установлено, 21-летний работники Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются медики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, толкнувшие мужчину на совершение попытки самоубийства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в начале октября в Ровно застрелился полицейский.