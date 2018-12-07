В Краснограде мужчина хранил дома пистолет и патроны

07 декабря 2018 г. 10:30
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51-летний мужчина хранил в собственном доме оружие и боеприпасы. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

Во время обыска полицейские обнаружили у жителя Краснограда пистолет марки «Шмайсер» с характерными конструктивными изменениями, которые дают возможность осуществлять выстрел боевыми патронами, и 122 патрона.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
Открыто уголовное дело по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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