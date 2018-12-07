В Краснограде мужчина хранил дома пистолет и патроны

51-летний мужчина хранил в собственном доме оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Во время обыска полицейские обнаружили у жителя Краснограда пистолет марки «Шмайсер» с характерными конструктивными изменениями, которые дают возможность осуществлять выстрел боевыми патронами, и 122 патрона.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.