В Краснокутском районе в национальном природном парке поймали незаконного лесоруба

20 февраля 2018 г. 14:32
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В Краснокутском районе правоохранители выявили факт незаконной порубки леса на территории Национального природного парка "Слобожанский", сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, лесоруба разоблачили на территории Пахомовского природоохранного научно-исследовательского отделения парка при попытке спилить и вырубить дубы.

 Инструменты правоохранители изъяли и назначили все необходимые экспертизы.

Сумму ущерба, нанесенного государству, устанавливают.

Досудебное расследование проводится по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).

 Национальный природный парк "Слобожанский" площадью 5244 га в Краснокутском районе создан на основании Указа Президента Украины с целью сохранения ценных природных территорий и историко-культурных комплексов и объектов лесостепной зоны. На его территории запрещено проводить любую хозяйственную деятельность.

 

 

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