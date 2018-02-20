В Краснокутском районе в национальном природном парке поймали незаконного лесоруба

В Краснокутском районе правоохранители выявили факт незаконной порубки леса на территории Национального природного парка "Слобожанский", сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, лесоруба разоблачили на территории Пахомовского природоохранного научно-исследовательского отделения парка при попытке спилить и вырубить дубы.

Инструменты правоохранители изъяли и назначили все необходимые экспертизы.

Сумму ущерба, нанесенного государству, устанавливают.

Досудебное расследование проводится по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).

Национальный природный парк "Слобожанский" площадью 5244 га в Краснокутском районе создан на основании Указа Президента Украины с целью сохранения ценных природных территорий и историко-культурных комплексов и объектов лесостепной зоны. На его территории запрещено проводить любую хозяйственную деятельность.