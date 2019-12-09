В Купянске подозреваемый в изнасиловании устроил бунт в изоляторе

В Купянске арестант, который фигурирует в деле об изнасиловании, стал зачинщиком бунта в следственном изоляторе. Об этом сообщили в Купянском отделе полиции Харьковской области.

По данным полиции, утром 3 декабря, злоумышленник отказался выполнять требования конвоиров и предлагал другим арестантам присоединиться к бунту.

В конфликт вмешались правоохранители: попытка бунта была подавлена, а зачинщика бунта перевели в Харьковский следственный изолятор.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 345 - угрозы в отношении правоохранителей.

Злоумышленнику грозит еще 3 года тюремного заключения.