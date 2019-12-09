В Купянске во время пожара в заброшенном доме сгорел неизвестный мужчина

09 декабря 2019 г. 11:15
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В Купянске во время пожара в заброшенном доме сгорел неизвестный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Купянского РО ХГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 декабря в 13:07 спасателям поступил вызов на пожар в частном одноэтажном доме в переулке Сквозном.

Прибывшие на место спасатели увидели, что в пустом помещении горел матрас и пол под ним на площади около 2 кв.м.

На матрасе лежало частично обгоревшее тело погибшего мужчины.

Личность погибшего устанавливается.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали уже в 13:10 и окончательно потушили в 14:30.

В ГСЧС отметили, что, скорее всего, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

 

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