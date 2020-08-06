В Купянском районе загорелся автомобиль во время движения

06 августа 2020 г. 11:00
112 просмотров

В Купянском районе Харьковской области во время движения загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 августа в 13:03 спасателям поступила информация о пожаре у магазина «Подоляночка» на ул. Подлесной в селе Подолы Купянского района, где во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2007 года выпуска).

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь автомобиля, которая составляла около 4 кв.м.

Существовала угроза взрыва газового баллона. При этом огонь мог перекинуться и на магазин.

Бойцы ГСЧС локализовали огонь в 13:11 и ликвидировали его в 14:10, однако к тому времени авто уже было уничтожено пожаром.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину его возникновения выясняют.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53