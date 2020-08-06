В Купянском районе загорелся автомобиль во время движения

В Купянском районе Харьковской области во время движения загорелся легковой автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 августа в 13:03 спасателям поступила информация о пожаре у магазина «Подоляночка» на ул. Подлесной в селе Подолы Купянского района, где во время движения проезжей части улицы произошло возгорание в автомобиле «Daewoo Lanos» (2007 года выпуска).

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить всю площадь автомобиля, которая составляла около 4 кв.м.

Существовала угроза взрыва газового баллона. При этом огонь мог перекинуться и на магазин.

Бойцы ГСЧС локализовали огонь в 13:11 и ликвидировали его в 14:10, однако к тому времени авто уже было уничтожено пожаром.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину его возникновения выясняют.