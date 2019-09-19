 

В лесу под Харьковом нашли старые боеприпасы

19 сентября 2019 г. 10:33
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18 сентября в Балаклейском районе Харьковской области пиротехнические группы ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Наибольшее количество боеприпасов обнаружили в лесу возле поселка Андреевка местные жители. В ходе обследования территории вокруг указанного места пиротехники выявили и собрали 24 артснаряда калибром 37 и 45 мм, 4 минометных мины диаметром 50 и 82 мм  и 1ручную гранату.

Все опасные находки обезвредили специальной подрывной площадке.

Также, напомним, 18 сентября пиротехники ГСЧС обезвредили гранату РГД-5 в Немышлянском районе Харькова и 2 минометные мины диаметром 81 и 107 мм - в Новобаварском. Эти боеприпасы также были обезврежены на специальной подрывной площадке за пределами города.

 

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