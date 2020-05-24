В Лозовой спасли женщину, которая упала в водопроводный коллектор: пострадавшая в больнице

24 мая 2020 г. 15:20
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На Харьковщине медики и спасатели помогли женщине, упавшей в водопроводный коллектор, выбраться из него.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 23 мая в 17:58 в службу «103» поступил уличный вызов в Лозовую.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на место происшествия через 7 минут и выяснила, что женщина 54 лет по неосторожности, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упала в  водопроводный коллектор.

На место вызвали сотрудников ГСЧС.

Спасатели извлекли пострадавшую из плена и передали медикам «скорой», бригада которой госпитализировала женщину с травмой грудной клетки в Лозовскую ЦРБ.

 

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