В Люботине во время пожара из горящего дома спасли женщину

29 ноября в 15:48 спасателям поступил вызов на пожар в частном жилом доме в Люботине, на ул. Караванской, 107.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи и мебель в комнате на площади около 7 кв.м. Все помещения были сильно задымлены.

Из горящего и задымленного помещения пожарные спасли 81 летнюю хозяйку дома.

Они вынесли женщину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

В 16:16 пожар был локализован, а в 17:45 полностью ликвидирован.

Как отметили в ГСЧС, причиной возникновения пожара, скорее всего, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.