В Люботине во время пожара из горящего дома спасли женщину

29 ноября в 15:48 спасателям поступил вызов на пожар в частном жилом доме в Люботине, на ул. Караванской, 107.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей в доме горели домашние вещи и мебель в комнате на площади около 7 кв.м. Все помещения были сильно задымлены.
Из горящего и задымленного помещения пожарные спасли 81 летнюю хозяйку дома.
Они вынесли женщину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.
В 16:16 пожар был локализован, а в 17:45 полностью ликвидирован.
Как отметили в ГСЧС, причиной возникновения пожара, скорее всего, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.