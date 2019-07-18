 

В Московском районе неизвестные избили и ограбили мужчину

18 июля 2019 г. 9:37

Сообщение об избиении мужчины возле дома на улице Джерельной поступило в полицию 2 июля около 23:00 от жены потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, полицейские выяснили, что жертвой нападения стал 31-летний харьковчанин. Мужчина возвращался домой вместе с женой, когда у дома к нему подбежали неизвестные, распылили газ из баллончика ему в глаза и начали бить по голове и туловищу. После чего разбойники выхватили из кармана брюк мужчины 3 тысячи долларов и скрылись.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей злоумышленников и их задержанию. Досудебное расследование продолжается.

 

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