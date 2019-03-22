В Немышлянском районе девушка ушла в неизвестном направлении (фото)

22 марта 2019 г. 14:37

Как сообщили в Немышлянском отделе полиции ГУ НП Украины в Харьковской области, правоохранители разыскивают 17-летнюю Максимчук Светлану Александровну, которая 21 марта около 19:00 ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост около 155 см, волосы светлые.

Девушка была одета в пальто бежевого цвета, оранжевую шапку, темно-синие джинсы и черные сапоги.

Правоохранители обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, с просьбой сообщить об этом по телефону: (0572) 93-50-40 или 102.

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