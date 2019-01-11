В Новобаварском районе из окна многоэтажки выбросился 20-летний парень

11 января 2019 г. 10:50
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В Новобаварском районе 20-летний парень выпрыгнул из окна подъезда девятого этажа многоэтажки по улице Богомольца.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о происшествии в полицию 10 января в 15:40 сообщили медики.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что погибший является жителем данного дома.

По предварительным данным, парень покончил жизнь самоубийством.

Информация внесена в журнал единого учета.

Решается вопрос о квалификации данного события. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

 

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