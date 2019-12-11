В Новобаварском районе из-за короткого замыкания загорелось домовладение

В Новобаварском районе сегодня утром произошел пожар в одной из квартир частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 декабря в 6:57 спасателям поступили информация о том, что по адресу: Профсоюзный бульвар, 76 горит одноэтажный жилой дом на двух хозяев.

На момент их прибытия огнем была охвачена кровля на площади около 4 кв.м.

В 7:20 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 7:42 полностью ликвидировали. Соседская половина жилого дома не пострадала.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших в результате ЧП нет, отметили в ГСЧС.