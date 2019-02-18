В Новобаварском районе при пожаре из квартиры спасли женщину

18 февраля в 5:57 спасателям от полицейских поступило сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на 4-х хозяев в переулке Коксовом, 7 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в середине помещения горел диван и домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Во время пожара пострадала хозяйка дома, 60-летняя женщина.

Ее спасли полицейские, заметившие при патрулировании возгорание в доме.

Они открыли дверь квартиры и вынесли женщину, лежавшую на полу перед дверью, и вызвали спасателей и медиков.

Ее с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей бригада медиков госпитализировала в 4-ю городскую больницу.

В 6:27 пожар спасатели локализовали, а в 6:57 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара выясняется.