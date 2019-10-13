В Новом Орлеане обрушился недостроенный отель, есть жертвы

В Новом Орлеане частично обвалилось здание недостроенного отеля.

Как сообщает АР, инцидент произошел в воскресенье около 9 утра по местному времени в здании, которое должно было стать отелем Hard Rock.

Из-за обвала здания более двух десятков людей получили ранения, двое людей погибли.

Сейчас на месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы.

"Большая часть строения признана нестабильной, обвалиться может и строительный кран, который нависает над обломками. Это значительно усложняет поисковые работы", - говорится в сообщении.

Причины разрушения здания пока неизвестны.