В Новой Каховке горит вся крыша пятиэтажки

05 июля 2020 г. 17:37
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В городе Новая Каховка Херсонской области сегодня днем загорелась крыша 5-этажного дома.

Как сообщили в  ГУ ГСЧС в Херсонской области, 5 июля в 14:40 спасателям поступила информация о пожаре на крыше 5-ти этажного дома по ул. Букина в Новой Каховке.

На месте происшествия сейчас работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым.

Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружили.

Пожар спасатели локализовали в 16:16. Сейчас продолжается его ликвидация.

Как сообщают пользователи соцсетей, огонь охватил крышу дома по всей ее площади.

По словам очевидцев, пожар устроил местный житель после ссоры с женой.

Также в сети опубликовано видео пожара.

 

Видео: 

Новая Каховка. Херсонская область. Горит крыша дома

Виновник пожара Новая Каховка. Херсонская область. Горит крыша дома

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