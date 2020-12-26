В общежитии харьковского ВУЗа избили иностранных студентов: полиция устанавливает обстоятельства

26 декабря 2020 г. 17:35
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Накануне в соцсетях появилась информация о том, что в ночь с 24 на 25 декабря в общежитии экономико-правового университета, расположенного на проспекте Гагарина, группа неизвестных (несколько десятков человек) избила десять иностранных студентов.

По информации отдела коммуникаций, сообщение в полицию поступило в Слободской ОП около 00:45. 19-летний иностранец сообщил, что у него на территории университета произошел конфликт с 31-летним мужчиной (сотрудником ВУЗа, по данным правоохранителей).

В результате в больницу были доставлены трое пострадавших.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленные легкие телесные повреждения). Обстоятельства устанавливаются.

 

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