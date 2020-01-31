В Основянском районе мужчина спас утопающего рыбака

Дом Сергея Гетьмана находится недалеко от Основянского озера. Мужчина говорит: тут, несмотря на очень тонкий лед, постоянно рыбачат какие-нибудь отважники. Вдруг, рассказывает Сергей, его сын заметил как один из рыбаков внезапно провалился в воду.

Сергей Гетьман

Я взял бинокль, посмотрел, - действительно человек тонет. Я ему сказал: "Давай звони, быстренько, в МЧС а я побежал его спасать". Спустился вниз, схватил лестницу, веревку, сел в машину и поехал.

Когда мужчина добрался до озера, лёд был уже сильно хрупким. Поэтому к утопающему он добраться не смог даже с помощью лестницы. Но Сергею удалось добросить до него веревку, хотя бедный рыбак уже совсем замерз и плохо реагировал на команды спасителя.

Сергей Гетьман

Я ему кинул веревку. Он говорит: "Я её не могу взять". Я говорю: "Брат, как-нибудь. Только возьмись хоть чуть-чуть. В зубы её возьми". Он говорит: "Зачем?". Я говорю: "Зубами держись! Руки у тебя уже не будут держать". Он схватил её, действительно, зубами.

Таким образом, рыбака удалось подтянуть метров на двадцать, рассказывает Сергей. И тут, на место проишествия, как раз прибыли спасатели. Они увидели, что в опасности уже оба: и рыбак, и его спаситель, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Вже пошли тріщини по льоду. І їм була загроза, що вони могли провалитися. Далі вже рятувальники встановили човен. На човні декілька там метрів, щоб скоротити відстань до цих чоловіків. Надали мотузку, рятувальну мотузку вони, Сергію.

Через несколько минут обоих мужчин витянули на берег, где уже ждала карета скорой. Рыбака госпитализировали в больницу с переохлаждением. Игорь Лупандин говорит: его жизнь удалось сохранить только благодаря человеческому неравнодушию. И, в который раз, предупреждает: при таких погодных условиях выходить крайне опасно.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

У нас, в Харківській області, загинуло на водоймищах двоє людей. Це в Бурлуцькому районі, в Краснокутському районі загинуло два чоловіки. Ці двоє рибалок. Хотілось би нагадати про те, що ці події всі сталися тоді, коли люди порушували правила безпеки поводження на кризі.

На сегодня толщина льда, на водоемах Харькова и области, составляет 3 сантиметра, добавляет Игорь Лупандин. Поэтому, не выдержит веса даже одного человека. Безопасная толщина льда, для выхода одного рыбака, составляет 7 сантиметров. Для двух и более - от 12. А вот чтобы покататься на коньках, толщина должна быть 18 сантиметров - для одного человека; и от 25 для выхода компанией.