В Песочине соседи спасли мужчину, который едва не задохнулся в гараже

14 февраля 2020 г. 10:10
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В Харьковском районе мужчина чуть не задохнулся отработанными автомобильными газами в собственном гараже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 13 февраля в 19:54 спасателям поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в частном гараже на территории частного домовладения в поселке Песочин Харьковского района.

О нем спасателям сообщили соседи, которые увидели, как из-под двери гаража выходит дым выхлопных газов, однако на их призывы никто не отвечал.

Позвонив, они вошли в открытую дверь гаража и увидели его владельца, который уже без сознания находился на переднем сиденье собственного авто ВАЗ 2106.

На момент прибытия спасателей соседи уже вынесли пострадавшего на свежий воздух.

Каретой скорой помощи мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

 

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